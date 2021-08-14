Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:04

ФСБ в оккупированном Крыму собирает личные данные о школьниках, - правозащитники

12:32

«Замминистра информации «ДНР» будут судить за фейки про Украину

12:05

Коутиньо может переехать в Италию

11:33

На Прикарпатье в ДТП погибли два человека

11:06

За сутки в Украине от коронавируса вакцинировали почти 162 тысячи человек

10:34

США обвинили Россию и Китай в распространении фейков о COVID-19

10:07

В США подросток застрелил сверстника в школе

09:35

Тухель пошутил о трансфере Холанда в "Челси"

09:08

В Украине за сутки зафиксировано 1 353 новых случая заболевания Сovid-19

08:36

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, два бойца ВСУ ранены

08:09

Под Киевом при попытке перебежать четырехполосную дорогу погиб пешеход

23:06

Рішення про виведення американських військ з Афганістану було ухвалено за Трампа. За Байдена воно так успішно реалізується, що більше нагадує втечу – політолог

22:02

В Украину завезли M&M’s с запрещенным веществом

21:00

США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

20:01

Российского участника Олимпиады в Токио поймали на допинге

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Коутиньо может переехать в Италию

  10   0 14.08.2021, 12:05 | Новости, Спорт
Коутиньо может переехать в Италию

Услуги 29-летнего бразильца предложили "Лацио".

Руководство "Барселоны" намерено расстаться с полузащитником Фелиппе Коутиньо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, каталонцы предложили итальянскому "Лацио" взять в аренду 29-летнего бразильца.

При этом "сине-гранатовые" готовы платить Коутиньо половину зарплаты, которая составляет около девяти миллионов евро в год. В клубе полагают, что такой трансфер поможет сбалансировать финансовые расходы.

Напомним, контракт 29-летнего бразильца с каталонцами действует до июля 2023 года. В минувшем сезоне Коутиньо провел за "Барселону" 12 матчей в Ла Лиге, забив два гола и отдав два ассиста.

Фото Getty Images

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (272)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]