Коутиньо может переехать в Италию

Услуги 29-летнего бразильца предложили "Лацио".

Руководство "Барселоны" намерено расстаться с полузащитником Фелиппе Коутиньо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, каталонцы предложили итальянскому "Лацио" взять в аренду 29-летнего бразильца.

При этом "сине-гранатовые" готовы платить Коутиньо половину зарплаты, которая составляет около девяти миллионов евро в год. В клубе полагают, что такой трансфер поможет сбалансировать финансовые расходы.

Напомним, контракт 29-летнего бразильца с каталонцами действует до июля 2023 года. В минувшем сезоне Коутиньо провел за "Барселону" 12 матчей в Ла Лиге, забив два гола и отдав два ассиста.

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