В Одесской области ребенка убило током

Мальчика в хозяйственном помещении обнаружила сестра. Медики, которые прибыли по вызову, констатировали смерть ребенка.

В Болградском районе Одесской области 10-летний мальчик погиб от удара током, когда молол зерно на крупотерке. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции региона.

Отмечается, что ребенка в хозяйственном помещении обнаружила сестра. Он был в бессознательном состоянии. Медики, которые прибыли на вызов, констатировали смерть мальчика.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК с пометкой "несчастный случай".