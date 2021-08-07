Во Львове вблизи перекрестка сбили водителя электросамоката, он в реанимации

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием электросамоката. Его водитель попал в больницу в реанимацию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла на улице Княгини Ольги во Львове.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя.

"Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, он находится в реанимации", - говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.