Во Львове вблизи перекрестка сбили водителя электросамоката, он в реанимации

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием электросамоката. Его водитель попал в больницу в реанимацию.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Авария произошла на улице Княгини Ольги во Львове.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя.
"Пострадавший с тяжелыми травмами госпитализирован, он находится в реанимации", - говорится в сообщении.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.