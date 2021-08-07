Хижняк проиграл впервые за пять лет

Прервалась впечатляющая серия побед украинского боксера.

Украинский боксер Александр Хижняк стал серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио, проиграв нокаутом в финале бразильцу Эберту да Консейсау Соузе.

На любительском ринге Хижняк не проигрывал с 23 июня 2016 года, когда он уступил в четвертьфинале квалификационного турнира на Олимпиаду в Рио-2016 представителю Беларуси Михаилу Довголевецу.

Весь пятилетний олимпийский цикл Хижняк провел без поражений, став за это время чемпионом мира, чемпионом Европы и победителем Европейских игр. Серия побед Хижняка прервала на 62 победных поединках.

isport.ua

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