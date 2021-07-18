Под Кривым Рогом пациент психбольницы забил медбрата до смерти

Пациент забил до смерти 54-летнего медработника, вероятно, стулом. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

В Днепропетровской области в Гейковской областной психоневрологической больнице обнаружили тело убитого пациентом медбрата. Об этом сообщает Первый городской.

"Тело погибшего обнаружили около 4:00 в Гейкивской областной психоневрологической больнице. С медучреждения исчез 21-летний пациент. Вероятно, мужчина имеет отношение к преступлению", - говорится в сообщении.

По информации издания, пациент забил до смерти 54-летнего медработника, вероятно, стулом. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

В больнице сообщили, что тело погибшего санитара нашла медсестра вместе с другим коллегой в одной из палат. 21-летний беглый пациент страдал психическим заболеванием и был жестоким и агрессивным.