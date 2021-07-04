Жительница Днепра застряла в тестомешалке

Спасатели с помощью электроножниц освободили руку 43-летней женщины. Пострадавшую госпитализировали.

У жительницы Днепра рука застряла в тестосмесительной машине. Понадобилась помощь спасателей, которым пришлось воспользоваться электроножницами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 июля в 10:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Инженерная Шевченковского района города Днепр рука женщины застряла в тестосмесительной машине", - говорится в сообщении.

В ловушке оказалась 43-летняя женщина. Ее руку спасатели освободили с помощью электроножниц. Пострадавшую передали сотрудникам экстренной медицинской помощи. Женщину госпитализировали.