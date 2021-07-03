В Днепре авто на скорости протаранило легковушку и загорелось, есть жертва (видео)

В Днепре в субботу, 3 июля, около 3:00 произошла смертельная авария на Набережной Победы. Возле дома №44 столкнулись Toyota и BMW, после чего второй автомобиль врезался в столб и загорелся.

В результате ДТП на месте погибла девушка из Toyota, медики пытались вернуть ее к жизни, однако не смогли помочь жертве происшествия. Еще шесть человек - парень из Toyota, три девушки и двое мужчин из BMW - получили травмы, сообщает Информатор.

Всех потерпевших госпитализировали в больницу имени Мечникова. Автомобили не задели горожанина, переходившего дорогу, и людей, которые выгуливали собаку рядом с местом аварии.

BMW, двигавшийся со стороны центра города, на большой скорости врезался в Toyota, которая в этот момент совершала разворот на Набережной Победы. Toyota несколько раз развернуло, машину отбросило в столб, остановку, а затем снова на проезжую часть.

При этом BMW перевернулся на бок, ударился о столб и загорелся. На место происшествия прибыли патрульные, они временно перекрывали Набережную в сторону улицы Космической. Сотрудники ГСЧС потушили вспыхнувший автомобиль.