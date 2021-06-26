В Мариуполе трехлетний ребенок оперся на москитную сетку и выпал с 9-го этажа

В Мариуполе Донецкой области из окна 9-го этажа выпал трехлетний ребенок. В результате он скончался от полученных травм на месте.

Об этом сообщили в полиции региона.

Как рассказали правоохранители, трагедия произошла 25 июня в 14:40 в многоэтажке Кальмиусского района Мариуполя.

"По предварительной информации, мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна 9-го этажа. Травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительным данным, в момент падения из окна в комнате с ребенком находился его 15-летний брат.

Так, по данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - с пометкой "Несчастный случай".