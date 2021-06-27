Новый Renault Kadjar заметили на тестах

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов Renault Kadjar нового поколения. Его дебют состоится осенью текущего года, а в продаже он появится весной 2022 года.

Тестовый прототип нового Kadjar заметили где-то на юге Европы. Его тестируют в сильно закамуфлированном виде, но, тем не менее, понятно, что он получит более современный и стильный дизайн кузова. Некоторые элементы дизайна он возьмет от концептов Renault Megane eVision и Renault Morphoz.

Этот кроссовер получит также серьезные изменения в салоне и в техническом оснащении. У него будут передовые системы коммуникации и безопасности. Правда, не во всех комплектациях. Не будем забывать, что это все-таки бюджетный кроссовер.

Что же касается линейки двигателей, то про нее тоже пока ничего не известно. Судя по слухам, новый Kadjar, как и Nissan Qashqai, будет делать ставку на электрификацию.

Продажи Renault Kadjar нового поколения начнутся весной 2022 года, но дебютирует он раньше - ближе к концу 2021 года.

autonews.ua