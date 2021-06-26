В Донецкой области авто насмерть сбило коммунальщика, который наносил дорожную разметку

Утром в субботу, 26 июня, в Донецкой области автомобиль насмерть сбил дорожного рабочего, который в это время наносил разметку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Предварительно установлено, что 26-летний водитель, управляя автомобилем Subaru Impreza, совершил наезд на 42-летнего пешехода, который проводил дорожные работы по нанесению дорожной разметки. От полученных травм пострадавший скончался", - рассказали правоохранители.

Инцидент произошел в 07:20 на автодороге Бахмут-Покровск-Михайловка в направлении города Константиновка. Причина трагедии устанавливается.

"Предварительная правовая квалификация - по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - сообщили в полиции.