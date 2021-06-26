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Саутгейт может продлить контакт с Англией

  5   0 26.06.2021, 16:37 | Новости, Спорт
Саутгейт может продлить контакт с Англией

Специалист получил предложение от английских функционеров.

Футбольная ассоциация Англии (ФА) намерена продлить контракт с главным тренером национальной команды Гаретом Саутгейтом.

Функционеры верят, что специалист может достичь успеха на международных турнирах.

"У нас есть желание продлить контракт с Саутгейтом. Он проделывает отличную работу. Думаю, что мы обсудим с ним продление контракта после чемпионата Европы", - приводит слова исполнительного директора ФА Марка Буллингема Daily Mail.

Действующий контракт Саутгейта со сборной истекает летом 2022 года.

Напомним, Саутгейт работает со сборной Англии с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года специалист привел команду к четвертому месту.

В нынешнем розыгрыше Евро-2020 англичане вышли в 1/8 финала, где сыграют с Германией. Матч состоится во вторник, 29 июня.

Фото Getty Images

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