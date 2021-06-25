Поїзд УЗ відправився зі Львова, покинувши натовп пасажирів на вокзалі

Потяг затримали заради 16 пасажирів з рейсу Відня.

Потяг зі Львова №749 відправився до столиці без частини пасажирів. За словами потерпілих, їм оголосили годинну стоянку, але вагони рушили раніше.

Про це у Twitter повідомила пасажирка Катерина Сметанюк, інформує UAINFO.org.

Перед прибуттям у Львові, пише дівчина, провідник пройшовся по всіх купе й оголосив стоянку «щонайменше на годину» через запізнення причіпного вагона. При цьому Сметанюк наголосила, що кілька разів уточнювала інформацію.

Дівчина залишила валізу з речами, взявши тільки сумку. У відповідь провідник сказав, що вона може прийти на 15 хвилин раніше, якщо не впевнена. А коли повернулася – поїзда вже не було.

«Почала дзвонити в довідкову, вони сказали йти до чергового вокзалу. Там під дверима був вже натовп, це для розуміння на скільки раніше оголошеного часу поїхав поїзд», – написала дівчина.

Потерпілих відправили до вокзального чергового у Києві: «Люди далі підходили всі в ах*ї. Чергова домовилась з Києвом, щоб там забрали наші речі. Записали наші номера вагону і місця, і все. Ні номерів телефонів, ні паспортних даних. Тобто, приїжджає поїзд в Київ, і підходьте людоньки розбирайте цейво».

Пасажирам запропонували безкоштовно поїхати у кабіні машиніста іншого потяга.

Як виявилось, потяг затримали заради 16 пасажирів з рейсу Відня.

У Facebook в. о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський звинуватив у всьому австрійського перевізника, який, мовляв, приїхав раніше вказаного часу. Також Перцовський наголосив, що мова йшла про «орієнтований час» стоянки, а пасажирів попередили про новий час.

«Щодо комунікації провідників (які за визначенням не можуть знати точного часу відправки) обов'язково розберемось. Речі пасажирів, які відстали, обов'язково збережуться і всім будуть передані», – заявив Перцовський.