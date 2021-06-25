Стало чорним: брудне море в Одесі налякало українців. ВІДЕО

У чому причина такої аномалії, на цей час невідомо.
У мережі показали раптово почорніле море в Одесі.
Ролик з Одеського узбережжя розмістили в місцевому Telegram-каналі «Підслухано в Одесі», інформує UAINFO.org.
«Чорне море реально стало чорним», – йдеться в підписі до відео.
Користувачі у подиві. В чому причина такої аномалії, на цей час невідомо.
«Водорості, жах», «Це наслідки потопу в Ялті», «Я скоро лечу в Одесу, а моря нема», «Так це Одеська затока. Хто ж там купається і відпочиває? Місця з чистою водою потрібно знати», «Не треба летіти в Одесу – краще в Туреччину летіть, там чисто», – відреагували у коментарях під роликом.