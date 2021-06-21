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Под Тернополем муж убил жену, а потом взорвал себя

  5   0 21.06.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
Под Тернополем муж убил жену, а потом взорвал себя

Недалеко от дома копы нашли мертвым 39-летнего мужа погибшей

В Тернопольской области правоохранители обнаружили мертвым супругов. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

К правоохранителям обратилась местная жительница и рассказала, что в доме своего брата она обнаружила мертвой его 28-летнюю жену. На теле женщины имелись признаки насильственной смерти.

"Супруги были в процессе развода. Незадолго до происшествия мужчина позвонил своей сестре и попросил забрать из дома его малолетнюю дочь", - сказали в пресс-службе полиции.

Недалеко от дома копы нашли мертвым 39-летнего мужа погибшей. По предварительным данным, он совершил самоубийство, взорвав себя взрывным устройством.

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