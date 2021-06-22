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На дорогах Эстонии появятся беспилотные авто на водородном топливе (видео)

  3   0 22.06.2021, 00:08 | Новости, Авто, Видео
На дорогах Эстонии появятся беспилотные авто на водородном топливе (видео)

Автобус-шаттл работает с помощью низкотемпературных водородных топливных элементов.

Первый в мире автономный водородный автомобиль получил разрешение на движение по дорогам Эстонии с июля 2021 года. Его разработала компания и ученые из Тартуского университета, передает 24 Канал.

Водородное авто уже прошло испытания Департамента шоссейных дорог Эстонии. Впервые его представят уже 5 июля в городе Тарту.

Автобус-шаттл вмещает до 6 пассажиров. Он работает с помощью низкотемпературных водородных топливных элементов, разработанных в Тартуском университете.

Авто является автономным, однако им можно управлять дистанционно. Его рассматривают как средство для поездок «последней мили» - от крупных транспортных узлов домой.

Преимущества инновационного транспорта

Как отметил Йоханнес Мосс, генеральный директор Auve Tech, такие водородные автобусы являются экологически чистой альтернативой личным автомобилям.

Водород, который создают топливные элементы, действует как источник энергии в автомобиле. Единственными побочными продуктами являются испарения - вода и тепло, - пояснил он.

И добавил, что быстрая зарядка авто позволяет увеличить количество рабочих часов, предоставляя возможность интегрировать автономный транспорт в нашу повседневную жизнь.

 

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