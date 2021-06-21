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Три человека погибли в ДТП в Черкассах

  1   0 21.06.2021, 13:31 | Новости, Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Черкассах

В результате ДТП в Черкассах погибли три местных жителя.

"В Черкассах около 23:00 20 июня произошла смертельная авария. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4. В результате столкновения водителя KIA зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств извлекали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии", - сказано в сообщении на странице полиции Черкасской области в Фейсбуке в понедельник.

Также в ДТП погиб 25-летний водитель Audi A4. Отмечается, что госпитализированная 28-летняя пассажирка Audi A4, которая получила тяжелые травмы, умерла в Третьей горбольнице Черкасс.

Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. 

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