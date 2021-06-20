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Джиджи Хадид заявила о готовности завершить модельную карьеру

  6   0 20.06.2021, 04:13 | Новости, Культура
Джиджи Хадид заявила о готовности завершить модельную карьеру

Звезда хочет дать дорогу молодым.

Похоже, рождение дочки Хайи внесло коррективы не только в образ жизни Джиджи Хадид, но и в её карьерные планы. Одна из самых успешных и высокооплачиваемых моделей современности заявила о желании покинуть профессию, сменить сферу деятельности и уступить дорогу новым лицам, передает insider.ua.

«Я воплотила в жизнь все мои мечты о моде и подумала: «Что же теперь?» Мне не нужна новая обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это место для нового лица, кого-то, для кого это действительно важно. Для человека, чья жизнь изменится благодаря карьере. Я хочу дать дорогу следующему поколению», - призналась Джиджи в интервью изданию I-D.

По словам звезды, после рождения дочки она мечтает о более стабильной работе: «Мне бы понравилось ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, с одной и той же командой, одними и теми же людьми, где будет небольшая игровая комната, которую я могу сделать для Хайи у себя на работе».

Одним из направлений для себя Джиджи рассматривает дизайнерский бизнес: «Я работаю над дизайнерскими идеями с точки зрения моего собственного бренда. Я бы хотела найти нишу, в которую, по моему мнению, было бы круто вывести в свет бренд с моим именем».

Фото Хроника.инфо

 

 

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