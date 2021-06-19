Три раза выдворяли: в Киеве вновь задержан криминальный "авторитет"

В последний раз мужчине запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако этот запрет его не остановил.

В Киеве полиция задержала криминального авторитета по кличке "Дед", которого ранее уже три раза выдворяли за пределы Украины, сообщает пресс-служба Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Речь идет о 56-летнем гражданине Армении, которого в июле прошлого года выдворили из Украины с запретом въезда на 15 лет. Неоднократно судимый мужчина имеет связи с криминалитетом. Он отбывал 12-летнее наказание в исправительных колониях Херсонской и Львовской областей - там имел статус так называемого "смотрящего", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 суд принял решение о его выдворении за пределы Украины. Однако через два месяца мужчина вновь вернулся в Украину, его снова задержали.

Во второй раз его выдворили в августе 2019 года с запретом въезда на пять лет.

"Авторитет" изменил имя и в октябре 2019 года самолетом опять прилетел в Украину.

Третье выдворение "авторитета" состоялось в июле прошлого года. Тогда ему запретили въезжать в Украину до 2035 года. Однако и это не остановило мужчину от попытки снова приехать в страну.

В пятницу, 18 июня, правоохранители задержали "Деда" на основании решения суда. Его поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине с последующим принудительным выдворением.