В Чехии задержаны украинцы, нелегально поставлявшие дешевую рабочую силу

Подозреваемые также "химичили" с налогами и нанесли ущерб государству в 41 миллион крон. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В Чехии полиция задержала четырех украинцев, которые поставляли в страну дешевую рабочую силу из Украины. Спецоперация под кодовым названием Кличко стала одной из крупнейших полицейских операций в Чехии за последние годы, пишет Idnes.cz.

Схему организовали украинцы из Закарпатья. Они предлагали местным жителям работу в Чехии. Трудоустройство было нелегальным, поскольку украинцы ездили в Чехию работать по туристическим визам. В страну они заезжали из Венгрии, Словакии, Польши.

Преимущественно украинцы работали на низкооплачиваемых работах. При этом часть зарплаты у них удерживали и присваивали руководители нелегальной сети трудоустройства.

"Мы задержали главного члена банды, членов его семьи и еще двух человек, перевозивших работников в Чехию", - рассказал следователь Ондржей Старый.

Задержанным предварительно предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Фигурантам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Спецоперация началась еще в апреле. В ней приняли участие около 100 сотрудников полиции и более 50 сотрудников таможни. Они провели обыски в местах проживания подозреваемых, в общежитиях украинских рабочих, офисах и сельскохозяйственных кооперативах.

Махинациями с выплатами налогов злоумышленники с января 2018 года до апреля 2020 был нанесли ущерб на сумму почти в 41 млн крон (более 52 млн гривен).

Сейчас четверо задержанных находятся в предварительном заключении.