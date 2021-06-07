В Европе владельцы электрокаров ездят больше, чем владельцы машин с ДВС

В Европе владельцы электромобилей в среднем ежегодно проезжают на 630 км больше, чем владельцы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Таковы результаты нового исследования, проведенного по заказу компании Nissan.

В частности, в Европе владельцы электромобилей проезжают ежегодно в среднем 14 300 км, а владельцы машин с ДВС - 13 600 км.

Нужно отметить, что больше всего на своих электрокарах ездят итальянцы и голландцы. Так, итальянцы ежегодно на электромобилях в среднем проезжают более 15 000 км, а голландцы - более 14 800 км.

Таким образом, фактор запаса хода электромобилей не влияет на поездки, если инфраструктура хорошо развита.

В Европе сейчас 69% владельцев электрокаров довольны существующей инфраструктурой. При этом 70% владельцев электромобилей заявили, что их дальность оказалась лучше, чем они ожидали.

В Европе в последние годы активно развивается инфраструктура для электромобилей. Правда, не во всех странах это происходит равномерно.

autonews.ua