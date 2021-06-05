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На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП: Есть погибшие и травмированные

  5   0 05.06.2021, 20:06 | Новости, Происшествия
На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП: Есть погибшие и травмированные

На трассе Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Авария произошла вблизи села Колоденка Ровенского района. В ДТП попали два автомобиля марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca.

В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия (водитель и пассажир автомобиля Seat Inca) и 2 получили травмы (водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca).

Травмированные госпитализированы в лечебные учреждения в городе Ровно.

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