Брат Фьюри: Для Джошуа бой с Усиком слишком рискованный

Британец не спешит заключать сделку с украинской командой.

Томми Фьюри, брат чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о потенциальном поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа с обязательным претендентом по линии WBO Александром Усиком.

По словам Томми Фьюри, британский боксер может избежать боя с украинцем, ведь на кону поединок с Тайсоном Фьюри.

"Я не знаю, как поступит Джошуа. Возможно, он не захочет проводить бой с Усиком. Я думаю, что это слишком большой риск для него. Он знает, какие деньги уготованы ему с Тайсоном, и его команда не захочет идти на какой-либо риск. Они сделали это перед боем с Руисом - и посмотрите, что произошло. Они не хотят повторения этого же".

"Если Джошуа освободит титул, это меня не удивит. Но если они подерутся, то это будет еще один отличный поединок. Поэтому мы не знаем, что здесь можно сказать", - сказал Томми Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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