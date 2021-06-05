В пожаре на Киевщине погиб ребенок

Посреди ночи пожар вспыхнул в двухэтажном доме в городе Сквира. Спасатели обнаружили на месте пожара тело ребенка.

В городе Сквира Киевской области во время пожара погиб мальчик 2008 года рождения. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 01.00. Горел двухэтажный дом по ул. Ш.Алейхема.

Пожар был локализован через 50 минут и ликвидирован в 02.52.

"В 02.26 обнаружено тело ребенка, погиб мальчик 2008 года рождения", - указано в сообщении.

На месте работали три единицы техники и восем человек личного состава. Причина пожара устанавливается.