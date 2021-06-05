Джошуа близок к заключению сделки с Усиком

Бой планируют провести в конце лета.

Летом 2021 года весь боксерский мир ожидал увидеть грандиозный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Однако этот бой сорвался из-за того, что суд обязал "цыганского короля" провести третий поединок с Деонтеем Уайлдером. В связи с этим на бой с Джошуа сразу стал рассчитывать украинец Александр Усик, который является обязательным претендентом по линии WBO.

Британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Джошуа, заверил, что сделка по бою с Усиком практически заключена.

"Мы очень близки к заключению сделки с Усиком. Джошуа уже отошел от разочарования, вызванного срывом боя с Фьюри. Он гордый человек и готов принимать новые вызовы, а Усик - это опасный вызов.

Вероятнее всего, бой Джошуа - Усик мы проведем в конце лета", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Отметим, что бой украинца с британским чемпионом может пройти 21 или 28 августа.

Фото INC-News