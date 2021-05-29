В Днепропетровской области в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека

Произошло лобовое столкновение между Toyota RAV4 и специализированным грузовым самосвалом Ford Cargo 4142D.

В ночь на субботу на трассе Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, рядом с селом Могилев, произошла смертельная авария, в которой погибли четыре человека. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области 29 мая.

Указано, что вызов на линию 101 поступил в 00:01 ночи. На месте спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение между автомобилем Toyota RAV4 и специализированным грузовым самосвалом Ford Cargo 4142D. В аварии погибли четыре человека: женщины 1997 и 1992 годов рождения, а также мужчины 1961 и 1984 годов рождения.

Сотрудники ГСЧС достали тела из машины. Полицейские устанавливают все детали происшествия.