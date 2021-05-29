В Киеве огромная очередь в центр COVID-вакцинации

При себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

В Киеве открылся центр вакцинации от коронавируса COVID-19 на базе Международного выставочного центра. Утром там собралась очередь из сотен людей, сообщает РБК-Украина в субботу, 29 мая.

"В основном вакцинироваться пришли пенсионеры, которых пригласили семейные врачи. Кроме того, пришли молодые люди, которые "узнали о центре вакинации из новостей". У большинства присутствующих, по их словам, мотивацией прийти вакцинироваться был не страх заболеть, а желание, чтобы "скорее закончилась пандемия и локдауны", - пишет издание.

При себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія". Прививки делают вакциной CoronaVac.

Вакцинация продлится в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 часов.