В Запорожье пенсионерка провалилась под плитку возле областной больницы

В воскресенье, 16 мая, жительница Запорожья провалилась на тротуаре под плитку неподалеку от областной больницы. На помощь ей пришли спасатели.

Об этом сообщает местный портал "Забор".

Инцидент произошел сегодня около 13:00 возле Запорожской областной клинической больницы по адресу Ореховское шоссе, 10.

"На тротуаре под плитку провалилась пенсионерка. Произошло это прямо у входа в больницу", - говорится в публикации.

По словам пострадавшей, она шла в медицинское учреждение, чтобы навестить там своего родственника. Чтобы помочь пенсионерке выбраться из ямы, к ней на помощь поспешили спасатели. Через некоторое время их усилиями женщина была освобождена.