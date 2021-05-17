В 2022 году появится BMW X5, работающий на водороде

Компания BMW в 2022 году начнет выпускать в ограниченном количестве кроссовер BMW X5 на водородных топливных элементах. Об этом на встрече с акционерами рассказал глава BMW Оливер Ципсе.

BMW X5 - один из самых популярных кроссоверов в линейке BMW. В линейку его двигателей входят бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Скоро у него появится версия, работающая на водороде.

Технические характеристики BMW X5 с водородными топливными элементами пока не известны.

У автомобилей, которые работают на водороде, есть два главных преимущества перед электромобилями. Они более экономичны и они имеют больший запас хода. Однако, инфраструктура для водородных автомобилей практически не развита.

Ранее сообщалось, что BMW будет разрабатывать водородные технологии для своих автомобилей вместе с японской компанией Toyota. Японцы, кстати, уже выпускают в небольшом количестве водородный Toyota Mirai.

autonews.ua