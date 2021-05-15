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В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП на трассе с возгоранием. Четверо погибших

  9   0 15.05.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
В Хмельницкой области произошло масштабное ДТП на трассе с возгоранием. Четверо погибших

На трассе Житомир-Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате минимум четыре человека погибли.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо".

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего начался осмотр места происшествия.

Полиция пытается установить личности водителей и пассажиров автомобилей "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным погибших четверо.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

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