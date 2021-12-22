До 50 гривен за доллар: почему гривна в 2022 году может случиться гиперинфляция – эксперт

Если начнется война с РФ, случится гиперинфляция, и будет, как говорил о деньгах Попандопуло в «Свадьбе в Малиновке»: «Да бери усе, я себе еще нарисую!».

Выстраивая прогноз курса гривны на 2022 год, нужно отталкиваться от бюджета-2022, формирования ВВП, а также от имеющегося государственного долга Украины и предстоящих выплат по нему.

Об этом пишет директор Института трансформации общества, политолог и социолог Олег Соскин в сегодняшнем комментарии для «Главреда».

В новом году на обслуживание госдолга и выплату его тела потребуется 21 миллиард долларов. Для Украины это очень большая сумма.

При этом номинальный ВВП за два квартала 2022 года составил 80 миллиардов долларов, то есть по итогам года он будет не более 160 миллиардов долларов. Правда, министр экономики ожидает, что ВВП составит 195 миллиардов долларов. Однако это – фантастическая цифра: если за два первые квартала 80 миллиардов, то откуда взяться оставшейся сумме за последние два квартала? Это разве что прилетит кто-то с Марса и добавит Украине недостающую сумму.

Если учесть, что в 2021 году нам предстоит отдать 21 миллиард долларов, это значит, что 13% ВВП мы потратим только на обслуживание долга. При этом предполагается, что власть собирается эту сумму занять, поскольку госбюджет дефицитный, и у Украины нет денег, чтобы выплачивать проценты по кредитам.

В принципе, такое состояние называется дефолтом: страна больше не может обслуживать свой долг и проценты по нему. Так что все наши правители, не только нынешняя власть, довели государство «до ручки».

Радоваться некоторому росту ВВП в 2021 году нет смысла: он обусловлен тратами на оборону, вооружение, армию, карательно-полицейские органы, а также на борьбу с пандемией. Но все это – непроизводительные траты, которые не создают прибавочной стоимости и прибавочного продукта, хотя и дают некоторый рост ВВП. Этим ВВП нельзя воспользоваться, он не создает благосостояние – наоборот, он его отнимает.

Наше руководство предполагает, что к концу 2022 года курс составит 28,6 гривен за доллар. Но такие цифры возможны лишь на бумаге.

Наше руководство рассчитывает на огромные заимствования через облигации внутреннего государственного займа, что предполагает выплату государством очень больших процентов – около 13%. У нас рассчитывают на огромные кредиты МВФ, Европейского центрального банка, Мирового банка и т.д.

Но при этом у нас не учитывают, к примеру, каким будет решение Лондонского суда по 3 миллиардам долларов евробондов Януковича и Азарова. При Порошенко мы их отказались обслуживать, но теперь речь идет не просто о возврате 3 миллиардов долларов, но и о выплате процентов штрафных санкций. А там может набежать огромная сумма – около 6 миллиардов долларов дополнительно в случае, если решение суда будет не в нашу пользу.

Так что под нами заложена мина замедленного действия.

В таких условиях сложно предположить, за счет чего украинское руководство собирается поддерживать стабильность курса. Объективных оснований – нет. Если анализировать бюджет и все, что «нарулила» власть, то становится очевидным, что у нас все заточено на то, чтобы набрать новых кредитов.

Если вдруг сейчас в мире начнется турбулентность, война или еще что-то, не понятно, где наши правители возьмут деньги. Тогда нам не останется ничего, кроме как объявлять дефолт.

Учитывая все перечисленное выше, спрогнозировать, каким может быть курс гривны к концу 2022 года, сложно. Ведь в конце 2022-го вовсю может идти война с Россией (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) и Беларусью… В этом случае неизбежна гиперинфляция, и будет, как говорил Попандопуло про деньги в «Свадьбе в Малиновке»: «Да бери усе, я себе еще нарисую!».

Если войны не будет, а будет такая «тягучка», как сейчас, плюс если Украине дадут новые кредиты, то курс может удержаться в запланированных рамках – 28,6 гривен за доллар, максимум – 30.

В следующем году нужно вернуть по долгам 21 миллиард долларов, плюс сверху понадобится 6 миллиардов. Плюс все затраты на пандемию, оборону… Чтобы закрыть эти нужды, потребуется занять около 30 миллиардов долларов. И это мы еще не учитываем цену на газ – если ее учесть, то власти вообще нельзя допускать девальвацию и нужно осуществлять ревальвацию. С ценами на газ – нужно занять 41 миллиард. Без 41 миллиарда долларов новых заимствований власть гривну не удержит.

Слишком много «если» для того, чтобы удержаться в прогнозируемых курсовых рамках. Пока что без дополнительных заимствований все выглядит как ситуация дефолта. Если будет дефолт, гривна улетит в тартарары, и курс будет до 40-50 гривен за доллар.

В 2022 году продолжится обесценение доллара и евро. Ведь и США, и Евросоюз по полной программе сегодня печатают «вертолетные деньги».

Штаты за время Трампа и Байдена напечатали и роздали 6 триллионов долларов. Очередной вероятный шатдаун там может случиться 17 февраля, и американцы никак не могут утвердить новый «потолок» государственного долга: сейчас он составляет 30 триллионов долларов, но этого мало – нужно около 40 триллионов, а лучше 50, чтобы спокойно тратить деньги. Это бешенные цифры, которые даже сложно себе вообразить.

С другой стороны, доллар по отношению к евро под конец 2021-го несколько укрепился – 1 доллар стоит 12 центов. Это значит, что Евросоюз тоже уверенно печатает деньги и раздает «вертолетные» евро. В итоге темп девальвации евро сравнялся и даже немного опережает темп девальвации доллара.

Так что доллар и евро падают одновременно.

Однако китайский лидер Си Цзиньпин решил всех обогнать и стал печатать китайскую нацвалюту быстрее всех. И вот в Китае реальный коллапс – ипотечный. Дефолт крупнейшего китайского застройщика Evergrande ведет к полной остановке рынка недвижимости и строительства в Китае, рушится и первичный, и вторичный рынок. Это, в свою очередь, значит, что в Поднебесной рушится ипотека. Они не смогли запустить внутренние механизмы производственного процесса. И, поскольку Китай со своим экспортным сектором становится очень токсичным для всех, все хотят освободиться от его экспорта, у него должны начать падать экспортные поступления. Что, собственно, сейчас и происходит. То есть приток инвестиций в Китай почти прекратился.

Плюс Си Цзиньпин четко объявил линию на захват Тайваня и, скорее всего, начнет войну. Плюс финансовое разрушение Гонконга.

Так что у Китая крайне сложная ситуация.

Поэтому прогноз для мирового валютного рынка на 2022 год крайне плохой. Этот год будет неблагоприятен и для Запада, и для России, и для Китая, и для всех остальных. Вопрос лишь в том, у кого первого упадет фишка. Вполне вероятно, что это случится в Китае – слишком уже быстро он набирает негативные системные элементы краха экономики. У него рушится рыночная капиталистическая экономика, и он постепенно переходит в модель государственного военного социализма. А это означает, что вскоре случится гиперинфляция и стремительная девальвация национальной валюты. Она может составить и 50, и 100, и 200%. Естественно, это будет означать полный крах китайской экономики.

В Евросоюзе тоже крайне нестабильная ситуация. Потребительная инфляция – просто страшная. Например, за 11 месяцев 2021 года в Германии потребительная инфляция превысила 5%, в США – 8-9%. То есть по результатам года во всех странах ЕС будет очень высокая инфляция, скорее всего, двузначная.

В Маастрихтских соглашениях говорится, что в европейских странах потребительная инфляция не должна превышать 1,5%. А в обычно процветающей Германии она по итогам 2021 года может достичь 8,5-9%. То есть в шесть раз будет нарушен показатель Маастрихтских соглашений! Это безумие.

В тех же Греции, Италии, Испании, Португалии инфляция будет еще больше. То есть фактически мы подходим к краху мировой экономики.

Что ждет Украину в таких условиях – понятно. На Западе чихнут, а Украина попадет в реанимацию, на больничную койку.