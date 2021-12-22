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Рейтинг самых угоняемых авто в Украине в 2021 году

  23   0 22.12.2021, 08:08 | Новости, Авто
Рейтинг самых угоняемых авто в Украине в 2021 году

Модели японского производителя занимают первые места в рейтинге самых часто угоняемых в Украине.

Сервис Опендатабот сообщает, что в первой половине 2021 года в Украине было зарегистрировано 1475 случаев угона авто. Самыми привлекательными для угонщиков являются автомобили марки Toyota.

Об этом пишет издание obozrevatel, информирует UAINFO.org.

Отмечается, что в 2021 году в Украине существенно сократилось количество угонов. Объем похищенных машин в текущем году является самым низким за последние 5 лет. По мнению экспертов это связано с усилением ответственности за этот вид преступления.

Топ-10 самых угоняемых марок в Украине в 2021 году выглядит так:

  • Toyota;

  • Lexus;

  • Hyundai;

  • Kia;

  • Mazda;

  • Honda;

  • BMW;

  • Land Rover;

  • Porsche;

  • Audi.

Топ-10 самых угоняемых моделей в Украине в 2021 году выглядит так:

  • Toyota Land Cruiser;

  • Toyota Camry;

  • Toyota RAV4;

  • Lexus LX;

  • Hyundai Tucson;

  • Kia Optima;

  • Kia Rio;

  • Range Rover;

  • Audi Q7;

  • Volkswagen Tiguan.

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