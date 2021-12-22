Рейтинг самых угоняемых авто в Украине в 2021 году

Модели японского производителя занимают первые места в рейтинге самых часто угоняемых в Украине.

Сервис Опендатабот сообщает, что в первой половине 2021 года в Украине было зарегистрировано 1475 случаев угона авто. Самыми привлекательными для угонщиков являются автомобили марки Toyota.

Об этом пишет издание obozrevatel, информирует UAINFO.org.

Отмечается, что в 2021 году в Украине существенно сократилось количество угонов. Объем похищенных машин в текущем году является самым низким за последние 5 лет. По мнению экспертов это связано с усилением ответственности за этот вид преступления.

Топ-10 самых угоняемых марок в Украине в 2021 году выглядит так:

Toyota;

Lexus;

Hyundai;

Kia;

Mazda;

Honda;

BMW;

Land Rover;

Porsche;

Audi.

Топ-10 самых угоняемых моделей в Украине в 2021 году выглядит так:

Toyota Land Cruiser;

Toyota Camry;

Toyota RAV4;

Lexus LX;

Hyundai Tucson;

Kia Optima;