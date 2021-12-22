Рейтинг самых угоняемых авто в Украине в 2021 году

Модели японского производителя занимают первые места в рейтинге самых часто угоняемых в Украине.
Сервис Опендатабот сообщает, что в первой половине 2021 года в Украине было зарегистрировано 1475 случаев угона авто. Самыми привлекательными для угонщиков являются автомобили марки Toyota.
Об этом пишет издание obozrevatel, информирует UAINFO.org.
Отмечается, что в 2021 году в Украине существенно сократилось количество угонов. Объем похищенных машин в текущем году является самым низким за последние 5 лет. По мнению экспертов это связано с усилением ответственности за этот вид преступления.
Топ-10 самых угоняемых марок в Украине в 2021 году выглядит так:
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Toyota;
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Lexus;
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Hyundai;
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Kia;
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Mazda;
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Honda;
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BMW;
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Land Rover;
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Porsche;
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Audi.
Топ-10 самых угоняемых моделей в Украине в 2021 году выглядит так:
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Toyota Land Cruiser;
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Toyota Camry;
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Toyota RAV4;
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Lexus LX;
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Hyundai Tucson;
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Kia Optima;
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Kia Rio;
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Range Rover;
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Audi Q7;
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Volkswagen Tiguan.