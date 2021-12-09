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IMDb опубликовал рейтинг популярных фильмов и сериалов 2021 года

  8   0 09.12.2021, 20:00 | Новости, Культура
IMDb опубликовал рейтинг популярных фильмов и сериалов 2021 года

Самая крупная в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) составила рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Перечень самых удачных кинокартин опубликован на сайте IMDb, пишет Корреспондент.

Рейтинг популярных фильмов возглавила картина Дюна Дени Вильнева, а из сериалов на первой строчке оказался ВандаВижн.

Самые популярные фильмы

1. Дюна

2. Отряд самоубийц

3. Вечные

4. Мортал Комбат

5. Лига справедливости

6. Годзилла против Конга

7. Черная вдова

8. Армия мертвецов

9. Круэлла

10. Шан-Чи и легенда десяти колец.

Самые популярные сериалы

1. ВандаВижн (Disney+)

2. Локи (Disney+)

3. Игра в кальмара (Netflix)

4. Сокол и Зимний солдат (Disney+)

5 Бриджертоны (Netflix)

6. Ходячие мертвецы (AMC)

7. Мейр из Исттауна (HBO)

8. Тень и кость (Netflix)

9. Кобра Кай (Netflix)

10. Люцифер (Netflix).

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