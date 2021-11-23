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Фурса: Украина получила $700 млн от МВФ. Что дальше?

  7   0 23.11.2021, 14:49 | Новости, Экономика
Фурса: Украина получила $700 млн от МВФ. Что дальше?

Что такое "лучше поздно, чем никогда"? Это Украина получает второй транш программы МВФ (700 млн долларов) и продлевает действие самой программы до июня 2022 года.

Об этом на своей странице в Facebook пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

Мы должны были получить этот транш в сентябре 2021 года. Но лучше поздно, чем никогда. Это хорошая новость.

В любое другое время рынок бы позитивно отреагировали на эту новость, цены украинских еврооблигаций бы выросли, Минфин смог бы выйти и привлечь еврооблигации.  

Но безумный Путин на наших границах все портит.

И "экспортеры хаоса" не дают импортировать цивилизацию, правила игры и финансовую стабильность в Украину.

И распугивают инвесторов, которые переоценивают в моменте риски дефолта Украины.

Согласно меморандуму с МВФ, Украина обязалась продолжать реформы.

Неспешно, судя по всему. Как всегда.

Но куда нам торопиться?.. Куда эти реформы от нас денутся?..

30 лет уже ждут. Подождут еще.

Ключевой вопрос сейчас - является ли российская угроза стимулом для реформ?

Ведь, с одной стороны, украинская власть должна понимать, что сейчас как никогда нуждается в поддержке, прежде всего от США.

А США всегда говорили, что их поддержка возможна, только если Украина сама будет помогать себе, в первую очередь через работу над верховенством права и борьбой с коррупцией. 

А с другой стороны, украинские великие геополитики могут решить, что в текущей ситуации США никуда не денется и будут вынуждены поддерживать Украину. Они уже думали так по Северному потоку 2, так почему бы не подумать снова. Что в условиях, когда США должны защитить своего союзника от России, чтобы не спровоцировать Китай попробовать напасть на американского союзника (Тайвань), сам союзник может творить что угодно. Соблазнительная идея. Приятная. Но только ставки в этой игре слишком высоки. Играть в эту игру и саботировать реформы ради сиюминутных интересов, ставя на кон все, - это очень опасная игра. Особенно когда Кремль всеми силами пытается показать, что он безумен и «держите меня семеро». И со стороны не очень понятно, можно ли так искусно годами изображать безумие и не поддаться ему. Впрочем, если ты хочешь, чтобы тебя боялись и считали неадекватным (ведь адекватного никто не будет боятся), именно такие мысли ты и должен продуцировать.

Любопытно, что когда говорящие головы Путина размышляют о том, что неплохо было бы экспортировать немного хаоса в Украину, в самой Украине есть люди, которые любят Путина.

Это очень дивная история. Даже более дивная, чем любовь украинской власти не выполнять взятые на себя обязательства.

Но это уже совсем другая история. 

Сергей ФУРСА

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