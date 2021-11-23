Фурса: Украина получила $700 млн от МВФ. Что дальше?

Что такое "лучше поздно, чем никогда"? Это Украина получает второй транш программы МВФ (700 млн долларов) и продлевает действие самой программы до июня 2022 года.
Об этом на своей странице в Facebook пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.
Мы должны были получить этот транш в сентябре 2021 года. Но лучше поздно, чем никогда. Это хорошая новость.
В любое другое время рынок бы позитивно отреагировали на эту новость, цены украинских еврооблигаций бы выросли, Минфин смог бы выйти и привлечь еврооблигации.
Но безумный Путин на наших границах все портит.
И "экспортеры хаоса" не дают импортировать цивилизацию, правила игры и финансовую стабильность в Украину.
И распугивают инвесторов, которые переоценивают в моменте риски дефолта Украины.
Согласно меморандуму с МВФ, Украина обязалась продолжать реформы.
Неспешно, судя по всему. Как всегда.
Но куда нам торопиться?.. Куда эти реформы от нас денутся?..
30 лет уже ждут. Подождут еще.
Ключевой вопрос сейчас - является ли российская угроза стимулом для реформ?
Ведь, с одной стороны, украинская власть должна понимать, что сейчас как никогда нуждается в поддержке, прежде всего от США.
А США всегда говорили, что их поддержка возможна, только если Украина сама будет помогать себе, в первую очередь через работу над верховенством права и борьбой с коррупцией.
А с другой стороны, украинские великие геополитики могут решить, что в текущей ситуации США никуда не денется и будут вынуждены поддерживать Украину. Они уже думали так по Северному потоку 2, так почему бы не подумать снова. Что в условиях, когда США должны защитить своего союзника от России, чтобы не спровоцировать Китай попробовать напасть на американского союзника (Тайвань), сам союзник может творить что угодно. Соблазнительная идея. Приятная. Но только ставки в этой игре слишком высоки. Играть в эту игру и саботировать реформы ради сиюминутных интересов, ставя на кон все, - это очень опасная игра. Особенно когда Кремль всеми силами пытается показать, что он безумен и «держите меня семеро». И со стороны не очень понятно, можно ли так искусно годами изображать безумие и не поддаться ему. Впрочем, если ты хочешь, чтобы тебя боялись и считали неадекватным (ведь адекватного никто не будет боятся), именно такие мысли ты и должен продуцировать.
Любопытно, что когда говорящие головы Путина размышляют о том, что неплохо было бы экспортировать немного хаоса в Украину, в самой Украине есть люди, которые любят Путина.
Это очень дивная история. Даже более дивная, чем любовь украинской власти не выполнять взятые на себя обязательства.
Но это уже совсем другая история.