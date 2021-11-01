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Типичный завтрак рекордно подорожал

  8   0 01.11.2021, 10:00 | Новости, Общество
Типичный завтрак рекордно подорожал

Индекс завтрака, который составляет авторитетная британская газета Financial Times, поднялся до максимального за десять лет значения на фоне плохой погоды, неурожая и кризиса в цепочках поставок товаров, сообщает издание 31 октября.

Индекс, в частности, он отслеживает стоимость продуктов, из которых состоит стандартный завтрак: кофе, молоко, сахар, пшеница, овес и апельсиновый сок. С 2019 года фьючерсные цены на них поднялись в среднем на 63 процента, а с лета 2021 года подорожание ускорилось, пишет Корреспондент.

Крупные транснациональные компании, такие как Nestle и Procter & Gamble, повышают цены на большинство продукции, чтобы компенсировать падение прибыли. Опрошенные изданием аналитики считают, что цены продолжат расти по мере увеличения расходов на сырье и транспортировку.

"Высокие цены сохранятся как минимум еще на год", - говорит аналитик Rabobank Карлос Мера.

По словам аналитика Gro Intelligence Уилла Оснато, продукты дорожают на фоне пандемии и восстановления экономик. "Общий мировой спрос оказался выше, чем все ожидали", - рассказал эксперт.

По информации FT, цены на пшеницу выросли на 20 процентов, поскольку Россия, Северная Америка и Аргентина пострадали от засухи, а европейские производители пострадали от дождя. В последний раз цены на пшеницу взлетали до сегодняшнего уровня после засухи 2012 года в США.

На стоимость сахара и кофе сказалась засуха в Бразилии. Кофе с начала года подорожал на 56 процентов. Фермеры в крупнейших регионах пострадали от несезонных морозов в июле, которые повредили кофейные деревья. 

Значительную роль на рынке играют цены на удобрения, отмечает издание. Для производства многих из них требуется природный газ, цена на который существенно выросла. Из-за нехватки энергоносителей многие производители были вынуждены остановить заводы.

Даже в случае рекордного урожая в 2022 году, кризис остановить не удастся, следовательно, цены останутся на прежнем уровне. По словам господина Оснато, решение проблемы займет больше года.

Цены на овес в этом году выросли вдвое после того, как сильная засуха в Канаде уничтожила почти половину урожая. По данным Gro Intelligence, эта страна - крупнейший в мире производитель и экспортер овса, а в текущем году урожай сократился на 44 процента.

По мнению аналитиков, даже если в следующем году погодные условия окажутся исключительно благоприятными и урожай будет рекордным, этого недостаточно, чтобы цены снизились до прежнего уровня.

Напомним, лидеры Большой двадцатки по итогам шестнадцотого саммита, который проходил в Риме с 30 по 31 октября, договорились о мерах по борьбе с пандемией коронавируса, экономическими вызовами, глобальным потеплением, потоками нелегальной миграции, следует из документа.

Корреспондент

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