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Тіна Кароль оголилася в новому кліпі і еротично станцювала під дощем. ВІДЕО

  10   0 28.10.2021, 15:03 | Новости, Культура
Тіна Кароль оголилася в новому кліпі і еротично станцювала під дощем. ВІДЕО

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню "Подвійний рай", яка увійде в її новий однойменний альбом, пише УНІАН.

У кліпі артистка постала в абсолютно новому образі. По-перше, Кароль змінила зачіску. Цього разу вона зробила прямі довгі локони з чубчиком. Також спочатку вона постала в стриманому чорному топі та спідниці й темних окулярах, а пізніше роздяглася до спідньої білизни. Під кінець кліпу співачка і зовсім спокусливо танцювала під дощем.

Також Кароль зазначила, що цей кліп вона присвятила всім закоханим.

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