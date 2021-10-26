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"Газпром" в четыре раза уменьшил поставки газа в Европу: что будет с ценами

  9   0 26.10.2021, 00:57 | Новости, Экономика
"Газпром" в четыре раза уменьшил поставки газа в Европу: что будет с ценами

В октябре и ноябре "Газпром" забронировал суточную прокачку в 31 млн кубометров.

Сегодня, 25 октября 2021 года, поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа упали до 8 млн кубометров в день. 

Об этом сообщает ТАСС, информирует UAINFO.org.

"Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу Ямал-Европа до 333 тыс. кубометров в час.  

При этом в октябре и ноябре "Газпром" забронировал суточную прокачку в 31 млн кубометров.

В компании снижение поставок объясняют тем, что выполняют заявки потребителей согласно действующим контрактам.

Снижение объемов поставок газа неизбежно приведет к росту цен на газ в Европе, что в свою очередь отразится на ценах для Украины.

Газопровод Ямал-Европа:

Транснациональный газопровод Ямал-Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд кубометров газа в год.

Цена на газ: что необходимо знать

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

5 стран Европейского Союза просят расследовать аномально высокие цены на газ.

Так, Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция в своем совместном заявлении призвали установить общие правила покупки газа, чтобы смягчить резкий скачок цен на газ.

Среди основных причин рекордного роста цен на природный газ в Европе - низкие запасы газа в хранилищах из-за холодной зимы и слабые темпы закачки, вызванные дефицитом предложения.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

Спецусловия для Украины:

22 октября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО поручил правительству, НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператору ГТС Украины" определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов газа через газотранспортную систему в страны Европы в объеме не менее 55 млрд кубометров в год. Эти объемы будут дополнительными к 40 млрд куб. м. газа, предусмотренные контрактом с "Газпромом".

Транзит газа через украинскую ГТС в январе-сентябре 2021 сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 32,6 мдрд кубометров.

25 октября 2021 года посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен заявила о том, что Германия готова обсуждать газовые спецусловия для Украины.

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