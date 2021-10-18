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В Україні злетять ціни на алкоголь: що подорожчає найбільше

  3   0 18.10.2021, 22:15 | Новости, Общество
В Україні злетять ціни на алкоголь: що подорожчає найбільше

Міністерство оприлюднило для обговорення проект відповідної урядової постанови.

Міністерство економіки України пропонує підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Про це йдеться в проекті урядової постанови, яку Міністерство оприлюднило для обговорення, інформує UAINFO.org.

Зокрема, роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби пропонується підвищити на 8,3%; на віскі, ром і джин – на 8,4%; на коньяк і бренді – на 4,8-8,3%.

На 8,2-34,2% повинна зрости ціна на виноробну продукцію – сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вище 22% об'ємних одиниць етилового спирту.

Роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, вина ігристі та газовані винні напої пропонується не змінювати.

"Реалізація проекту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 млн грн; зменшення кількості смертей, що відбуваються через вживання алкоголю", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Ціни на алкоголь і сигарети:

  • В Україні за 2021 рік істотно піднялися ціни на алкоголь і сигарети.

  • Так, пиво вітчизняного виробника з червня 2020 року по червень 2021 року додало в ціні в середньому на 5,7% (до 18,59 гривень за 0,5 літра).

  • Вартість горілки збільшилася на 1,3% (до 93,31 гривень за 0,5 літра). Столові вина також додали у вартості на 3,2% (до 69,24 гривень за 0,75 літра).

  • Сигарети з фільтром вітчизняних марок у червні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 47,81 гривень за пачку (20 штук), що на 19,5% дорожче, ніж торік. Сигарети без фільтра зараз можна купити в роздробі по 42,87 гривень за пачку (дорожче на 20,3%).

  • У травні Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропонувало підвищити оптові та роздрібні ціни на ряд алкогольних напоїв.

  • Зокрема, передбачалося, що роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби зростуть на 6,2%; на віскі, ром і джин - на 5,9%; на коньяк (бренді) - на 5,5%; на сидр, зброджені ягідні та фруктові соки з вмістом спирту не більше 8,5% об., вермути, інші вина виноградні натуральні з додаванням рослинних або ароматичних екстрактів - на 8,2-34,2%.

  • Споживчі ціни в червні 2021 року проти травня 2021 року збільшилися в цілому на 0,2%. У порівнянні з червнем 2020-го - на 9,5%, а в порівнянні з груднем 2020 року - на 6,4%.

  • 15 Липня 2021 року в Україні злетіли ціни на алкоголь і сигарети.

  • З зими по літо 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція склала 8,3%.

  • 13 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Україні буде змінена методика розрахунку мінімальних цін на алкоголь.

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