В Україні злетять ціни на алкоголь: що подорожчає найбільше

Міністерство оприлюднило для обговорення проект відповідної урядової постанови.

Міністерство економіки України пропонує підвищити розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Про це йдеться в проекті урядової постанови, яку Міністерство оприлюднило для обговорення, інформує UAINFO.org.

Зокрема, роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби пропонується підвищити на 8,3%; на віскі, ром і джин – на 8,4%; на коньяк і бренді – на 4,8-8,3%.

На 8,2-34,2% повинна зрости ціна на виноробну продукцію – сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої (у тому числі суміші зі зброджених напоїв і суміші на основі зброджених напоїв), фактична міцність яких вище 1,2% об'ємних одиниць етилового спирту, але не вище 22% об'ємних одиниць етилового спирту.

Роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, вина ігристі та газовані винні напої пропонується не змінювати.

"Реалізація проекту постанови забезпечить збільшення надходження до державного та місцевого бюджетів у розмірі близько 300 млн грн; зменшення кількості смертей, що відбуваються через вживання алкоголю", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Ціни на алкоголь і сигарети: