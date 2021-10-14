Deutsche Welle: Путин поручил "Газпрому" разрушить спотовый рынок газа в Европе?

Одной из причин газового кризиса в ЕС многие считают стремление России ускорить пуск трубопровода «Северный поток-2». Но у Кремля, похоже, есть и вторая стратегическая цель.

Все это очень напоминает рекламную кампанию. «Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать», — заявляет президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в статье Deutsche Welle, информирует UAINFO.org.

«Те, кто подписали с нами долгосрочные контракты, сейчас наслаждаются этой ценой», — вторит ему заместитель главы «Газпрома» Елена Бурмистрова, отвечающая за весь экспорт российской госкомпании. «Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезными в некоторых ситуациях, но совершенно бесполезными в других», — объясняет европейцам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Борьба вокруг сдачи в эксплуатацию «Северного потока-2»

Вот уже несколько недель Москва все более настойчиво посылает Европе недвусмысленный сигнал: заключайте с Россией в лице «Газпрома» долгосрочные контракты на поставку газа — и у вас не будет забот с теплом и электричеством. Это происходит в условиях беспрецедентного газового кризиса на европейском рынке: цены на голубое топливо в последние месяцы многократно выросли и в начале октября в десять раз превысили средние показатели прошлого года.

Европейские эксперты, СМИ и политики уже не раз высказывали подозрение, что «Газпром» целенаправленно способствовал возникновению дефицита на европейском рынке газа, чтобы заставить Германию и Евросоюз побыстрее выдать разрешение на эксплуатацию сразу двух ниток достроенного в начале сентября газопровода «Северный поток-2», для чего требуется вывести его из-под действия антимонопольных законов ЕС (Третий энергопакет).

Однако теперь усиливается впечатление, что у Кремля имеется и вторая стратегическая цель. В пользу такого вывода говорит та нарастающая настойчивость, с которой высокопоставленные российские представители, официальные российские СМИ и неофициальные проводники интересов Кремля в соцсетях пропагандируют сейчас идею возврата стран Евросоюза к прежней практике закупки газа по долгосрочным контрактам — и, соответственно, отказа от дальнейшего развития в этой сфере биржевой торговли, спотового рынка.

Путин обвиняет Еврокомиссию и британских экспертов

Тон и направленность этого вербального наступления задал Владимир Путин, не оставляющий сомнений в том, что политику «Газпрома» определяет именно он. «Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ — вот результат вам», — заявил президент РФ 9 сентября на пресс-конференции в Москве, вообще-то посвященной будущим отношениям России и Беларуси, и указал на взлет спотовых цен на газ в Европе до 650 долларов за тысячу кубометров.

«У нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует, рынок регулирует», — добавил Путин, забыв напомнить, что Россия в составе картеля под названием ОПЕК+ вот уже пять лет искусственно ограничивает добычу нефти и тем самым регулирует ее предложение на мировом рынке.

Месяц спустя, 6 октября, когда цена тысячи кубометров газа взлетела уже почти до 2000 долларов, российский президент на видеосовещании по вопросам энергетики продолжил публично развивать мысль об ошибках, как он выразился, «так называемых экспертов» в Брюсселе.

«Вообще-то предложение перейти на биржевую торговлю газом, — указал Путин, — было сделано, потом продвигалось и было продвинуто экспертами Еврокомиссии прошлого созыва, в основном британскими экспертами. Где теперь эти британские эксперты, где теперь их предложения — понятно, а потребители в континентальной Европе, безусловно, страдают от реализации этих предложений».

Коллапс спотового рынка газа в Европе

Таким образом, Путин пытается убедить страны ЕС, что ориентацию на спотовый рынок Евросоюзу навязала покинувшая его теперь Великобритания, а потому Еврокомиссии нынешнего созыва следует теперь, после «Брекзита», исправить допущенную некогда ошибку и вернуться к прежней практике долгосрочных контрактов с «Газпромом».

А такие долгосрочные контракты, продолжил убеждать европейцев посол РФ при ЕС Владимир Чижов в опубликованном 11 октября интервью Financial Times, «обеспечивали безопасность поставок и стабильность объемов и цен». Но затем, посетовал он, «пришла эта идея, исходящая из Брюсселя, о том, что систему следует изменить».

Высказывания российских представителей звучат убедительно, однако не дают ответа на вопрос, почему спотовый рынок в Европе целый ряд лет исправно работал и лишь в последние месяцы сначала дал сбой, а в сентябре-октябре фактически пережил коллапс: трудно описать иным словом рост цен в разы за считанные недели.

Одно из объяснений случившегося гласит, что европейский рынок недополучил нынешним летом ожидавшиеся объемы сжиженного газа (СПГ), поскольку значительная часть поставок из разных стран ушла в Азию, где цены на этот энергоноситель оказались еще выше.

В Москве особо упирают на то, что из-за холодной предыдущей зимы сильно сократились запасы в европейских газохранилищах, в том числе в контролируемых «Газпромом». Еще одним фактором стали широкомасштабные ремонтно-профилактические работы на газотранспортной системе Норвегии, из-за которых этому крупному поставщику пришлось временно существенно сократить свой экспорт в ЕС.

«Странный отказ России от денег»

Однако встает вопрос, почему в этой ситуации Россия, обеспечивающая почти 40% газового импорта ЕС и несущая как лидер рынка немалую ответственность за его стабильность, не увеличила предложение на европейских биржевых площадках, чтобы хотя бы несколько выровнять спрос и предложение, а заодно и хорошо заработать.

На это обстоятельство в интервью московской «Новой газете» обратил внимание российский нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин: «Вместо того, чтобы воспользоваться повышением цен и получить дополнительную прибыль от новых продаж газа по высоким спотовым ценам, они (в «Газпроме») решили вообще прекратить торговлю на спотовых рынках, объявили, что в четвертом квартале и весь следующий год они не будут торговать дополнительными объемами газа на электронных торговых площадках».

По образному выражению российского эксперта, «Газпром» прибег к тактике «итальянской забастовки»: «Выполняются все ранее заключенные контракты, но никаких дополнительных объемов газа в Европу не поступает».

Аналогичные оценки звучат и в Германии, например, в статье под заголовком «Странный отказ России от денег» в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Действия России в газовом кризисе, — пишет ее московский корреспондент Фридрих Шмидт (Friedrich Schmidt), — являются загадкой для экономических аналитиков: контролируемый государством концерн «Газпром» выполняет свои долгосрочные газовые контракты, но не пользуется шансом заработать много денег путем расширения своего пока что скудного бизнеса на спотовом рынке».

Немецкий корреспондент приходит к следующему выводу: «Попытки объяснить такое поведение, руководствуясь только экономическими критериями, мало что дадут. «Газпром» претворяет в жизнь политические установки Кремля».

Долгосрочные контракты с «Газпромом» против Green Deal Евросоюза

Таким образом, постоянно звучащая в России на фоне нынешнего газового кризиса фраза о том, что «Газпром» выполняет все свои договорные обязательства», приобретает дополнительный смысл, своего рода второе дно: получается, что российская госкомпания обслуживает только тех, кто заключил с ней долгосрочные контракты, и фактически бойкотирует спотовый рынок, обрекая его на немыслимые ранее скачки цен и тем самым дискредитируя сам принцип биржевой торговли газом.

Если в результате дело действительно дойдет до разрушения европейского спотового рынка газа и возвращения большинства стран ЕС к заключению преимущественно долгосрочных контрактов с «Газпромом» (Венгрия на днях уже подписала 15-летний контракт с правом корректировки через 10 лет), это приведет к длительному закреплению нынешнего доминирования России на европейском рынке газа и в значительной мере отсечет от него поставщиков СПГ.

Одновременно долгосрочные контракты с «Газпромом» стали бы реальным тормозом на пути форсированной декарбонизации экономики ради защиты климата, на которую Евросоюз взял курс под девизом Green Deal. Ведь тогда — даже если европейская возобновляемая энергетика сделает в этом десятилетии ожидаемый и планируемый большой рывок в своем развитии — странам ЕС пришлось бы до середины или до конца 2030-х годов все равно покупать у России значительные объемы ископаемого энергоносителя. Но, возможно, Москва именно на это и рассчитывает.