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В Украине выявили почти 19 тысяч случаев COVID

  6   0 14.10.2021, 09:08 | Новости, Общество
В Украине выявили почти 19 тысяч случаев COVID

За минувшие сутки, 13 октября, в Украине выявили еще почти 19 000 случаев COVID. Среди регионов лидером остается Харьковская область.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сообщается, что вчера зафиксировали 18 881 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 1 748, медработников - 368).

Также за минувшие сутки:

- госпитализированы - 4 633 человека;

- летальных случаев - 412;

- выздоровели - 7 630 человек.

Всего за время пандемии в Украине заболели - 2 597 275 человек, летальных случаев - 59 935.

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