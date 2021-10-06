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Умерла известная актриса и экс-жена "Джеймса Бонда" Луиза Маттиоли

  9   0 06.10.2021, 11:59 | Новости, Культура
Умерла известная актриса и экс-жена "Джеймса Бонда" Луиза Маттиоли

Итальянская актриса и третья жена Роджера Мура Луиза Маттиоли умерла в возрасте 85 лет. Это подтвердил старший сын пары Джофри.

По его словам, причиной стала болезнь, которая беспокоила женщину незадолго до смерти. Горе постигло семью в Швейцарии, где Луиза проживала свои последние годы, сообщает The Mirror.

Роджер Мур, известный ролью Джеймса Бонда, влюбился в свою будущую жену на съемках приключенческой комедии "Romulus and the Sabines" в 1962 году. На тот момент он еще состоял в браке со своей второй женой Дороти Сквайрз.

Пара счастливо прожила 24 года, воспитывая троих детей, пока актер не ушел из семьи к лучшей подруге Луизы - Кристине Толстрап. Между бывшими супругами произошла ссора, но, по словам сына, перед смертью Роджера (23 мая 2017) они помирились.

Обозреватель

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