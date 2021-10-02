Гривня увійшла до ТОП-10 найкращих валют світу

З початку року гривня зміцнилася на 7%.
Станом на кінець вересня 2021 року українська гривня увійшла до ТОП-10 валют, найбільш зміцнилися щодо долара з початку року.
Про це повідомляє Bloomberg, інформує UAINFO.org.
З початку року гривня ревальвувала на 7%.
ТОП - 10 валют, які максимально зміцнилися до долара:
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сейшельська рупія (53%);
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замбійська квача (26%);
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мозамбікський метикал (17%);
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вірменський драм (7%);
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ангольська кванза (7%);
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українська гривня (7%);
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грузинський ларі (6%);
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білоруський рубль старого зразка (4%);
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угандійський шилінг (3%);
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домініканське песо (3%).