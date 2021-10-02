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Гривня увійшла до ТОП-10 найкращих валют світу

  7   0 02.10.2021, 07:07 | Новости, Экономика
Гривня увійшла до ТОП-10 найкращих валют світу

З початку року гривня зміцнилася на 7%.

Станом на кінець вересня 2021 року українська гривня увійшла до ТОП-10 валют, найбільш зміцнилися щодо долара з початку року.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує UAINFO.org.

З початку року гривня ревальвувала на 7%.

ТОП - 10 валют, які максимально зміцнилися до долара:

  • сейшельська рупія (53%);

  • замбійська квача (26%);

  • мозамбікський метикал (17%);

  • вірменський драм (7%);

  • ангольська кванза (7%);

  • українська гривня (7%);

  • грузинський ларі (6%);

  • білоруський рубль старого зразка (4%);

  • угандійський шилінг (3%);

  • домініканське песо (3%).

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