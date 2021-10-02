Гривня увійшла до ТОП-10 найкращих валют світу

З початку року гривня зміцнилася на 7%.

Станом на кінець вересня 2021 року українська гривня увійшла до ТОП-10 валют, найбільш зміцнилися щодо долара з початку року.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує UAINFO.org.

З початку року гривня ревальвувала на 7%.

ТОП - 10 валют, які максимально зміцнилися до долара:

сейшельська рупія (53%);

замбійська квача (26%);

мозамбікський метикал (17%);

вірменський драм (7%);

ангольська кванза (7%);