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Криштиану Роналду прождал 7 часов и не смог заправить свой Bentley

  8   0 02.10.2021, 00:28 | Новости, Авто, Спорт
Криштиану Роналду прождал 7 часов и не смог заправить свой Bentley

Перешедший около месяца назад в "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду простоял в очереди на заправке почти семь часов, но так и не смог заправить свой Bentley Flying Spur из-за разразившегося в Великобритании дефицита топлива.

Фотографии одного из лучших футболистов мира, ожидающего за рулем возможности подъехать к колонке, опубликовал таблоид The Sun, информирует UAINFO.org.

Суперкар спортсмена был замечен на заправке у привокзальной площади городка Уилмслоу графства Чешир. За ним в очереди находился Range Rover с охраной.

Подъехав в 14:20, обе машины покинули АЗС в 21:00, так и не дождавшись бензовоза.

- Даже со своими огромными деньгами Роналду оказался в той же лодке, что и мы все. Если кризис продолжится, он так же, как и остальные, не сможет выехать из дома, - отметило издание.

Свой Bentley Flying Spur футболист привез в Великобританию из Португалии. Роналду известен своей любовью к автомобилям. Его коллекция, оцениваемая примерно в 1,6 миллиарда рублей (22,7 миллиона долларов США), включает несколько Ferrari, включая Ferrari Monza, Lamborghini, McLaren, два Rolls-Royce, Bugatti Veyron Grand Sport и Bugatti Chiron, Porsche 911 Turbo S, Koenigsegg CCX, Bentley Continental, а также Range Rover и несколько Audi и Mercedes. Особое место в этом списке занимает Bugatti Centodieci стоимостью около 1,1 миллиона долларов США. Спортсмен стал одним из десяти покупателей этой модели.

Проблемы с топливом начались в Великобритании около недели назад. Поставщики не могут доставлять горючее на автозаправочные станции из-за нехватки водителей бензовозов. С началом перебоев у АЗС возникли огромные очереди, водители заправляли полные баки, а также все возможные пустующие емкости. В результате многие станции приостановили работу, на тех же, куда периодически подвозят бензин, нередки драки.

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