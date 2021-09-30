На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ

С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли уже более чем в три раза, побывав на прошлой неделе выше отметки $900 за тыс. куб. м – правда, лишь на протяжении одного дня.

Более стремительный рост среди главных видов сырья смогли показать лишь цены на коксующийся уголь.

А поскольку пик газового потребления – еще впереди, возможное достижение ценовой отметки в $1 тыс. этой зимой уже не кажется аналитикам запредельной фантастикой.

Ключевой урок: Европа оказалась не готова к такому испытанию, что и облегчило задачу "Газпрому". Какие последствия это может иметь, в том числе и для Украины?

Об этом для ЕвроПравды пишет Александр Мартыненко, информирует UAINFO.org.

Идеальный шторм

Нынешний взлет газовых цен традиционно объясняют шантажом со стороны "Газпрома", который таким путем пытается ускорить получение всех необходимых разрешений для газопровода "Северный поток-2".

Впрочем, нынешний кризис был вызван целым рядом факторов, а не одним лишь резким ограничением предложения "Газпрома".

Достаточно напомнить, что в 2020 году "Газпром" был бессилен что-либо сделать, чтобы удержать цены от падения до $70-90 за тыс. куб. м. Год назад европейские газохранилища были заполнены почти на 100% благодаря теплой зиме и потреблению, упавшему после первого удара COVID-19.

Был также солидный буфер запасов, накопленных еще на страхе перед российско-украинским газовым противостоянием при перезаключении транзитного договора в 2019 году.

Всего лишь за один год ситуация коренным образом изменилась.

Теперь газовые хранилища заполнены лишь на 70% – почти на четверть ниже среднего показателя за последние пять лет.

Отставание началось после затяжной зимы, и в следующие шесть месяцев разрыв только увеличивался.

Тревожным звонком для европейских компаний уже должен был стать январский взлёт цен на газ в Юго-Восточной Азии, когда холодная зима и резкий рост газопотребления застали азиатских операторов рынка с их низкими запасами врасплох.

Европейцы же с наступлением весны не торопились пополнять запасы, вполне обоснованно, как тогда казалось, ожидая сезонного резкого снижения цен и роста поставок, как морем, так и трубопроводом.

Однако дальше ситуация с ценами только усугублялась.

Резкое сокращение своих внеконтрактных поставок стал проводить "Газпром". При этом российский энергетический шантаж не имел бы такого эффекта, если бы его место заняли американские поставщики сжиженного природного газа (СПГ).

Однако – еще один негативный фактор – добыча сжиженного газа в США падает вследствие недофинансирования объемами добычи. Одновременно начались продолжительные сбои у других потенциальных продавцов: норвежцев и катарцев.

В такой ситуации и так уменьшенные объемы предложения СПГ, имеющиеся на мировом рынке, часто просто переманивались азиатским рынком с его более высокими ценами. Были случаи, когда танкеры меняли курс, уже находясь в пути.

Вдобавок серьезно усугубило ситуацию ужесточение требований ЕС к углю и другим "грязным" видам топлива, таким образом подстегивая спрос на относительно "чистый" природный газ. Помог разогнать цены и спекулятивный капитал.

Перед угрозой замерзания

Возможны ли в Европе масштабные перебои с электроснабжением?

Теперь такой сценарий выглядит вполне реалистично – в ситуации, когда Европа войдет в сезон холодов с заполненностью хранилищ ниже 80%, а потребление будет находиться на пике, такие перебои более чем возможны.

Одновременно под угрозой находится и финансовое состояние энергетического сектора – стремительно растут кредитные риски, и все больше компаний отрасли будут испытывать проблемы с ликвидностью.

Однако дефицит газа чреват проблемами не только для европейской энергетики.

Беспрецедентный рост газовых цен грозит ускорением инфляции и может серьезно затормозить восстановление европейской экономики.

В попытке заменить баснословно дорогой газ энергетики пытаются наращивать потребление альтернативных энергоносителей. В итоге уже резко подорожал энергетический уголь, а нефть Brent уже преодолела барьер в $80 за баррель.

В августе, когда цены на газ составляли еще $500 за тыс. куб. м, энергетическая составляющая индекса потребительских цен еврозоны взлетела на 15% в годовом измерении, впервые достигнув таких уровней со времен глобального финансового кризиса. Тем самым она подтолкнула общую цифру инфляции к десятилетнему максимуму в 3%.

Продолжающееся ускорение роста цен на энергию, которая занимает вес около 10% в индексе потребительских цен, будет толкать инфляцию еврозоны дольше вверх и подрывать тезис Европейского центробанка о временном характере инфляции.

Газовый кризис быстро распространяется и на другие отрасли.

Так, в ЕС и Великобритании останавливаются заводы по производству удобрений, которые используют природный газ как основное сырье. Это в свою очередь повлекло нехватку такого сопутствующего в производстве удобрений продукта, как углекислый газ, который используется заготовителями мяса и замороженных продуктов.

Это лишь один из примеров, как инфляция в энергетике распространяется и на другие отрасли. В целом же рост инфляции ударит по бюджетам домохозяйств и может значительно подорвать потребление – главный двигатель европейского экономического роста.

Оперативно решить проблему дефицита газа невозможно из-за инертности стороны предложения.

Европейским властям остается надеяться на относительно теплую зиму, а также думать о мобилизации миллиардов евро на поддержку домохозяйств и бизнеса.

Так, правительство Италии может выделить от €3 млрд до €4,5 млрд для помощи самым бедным семьям страны для оплаты счетов за газ и электричество. Франция уже объявила о предоставлении субсидии в €100 для шести миллионов домохозяйств с низкими доходами.

Британское правительство рассматривает возможность предоставления гарантированных государством чрезвычайных кредитов для мелких предприятий.