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Ситуация с COVID в Донецке вышла из-под контроля. Москва еще раз подтвердила, что "любит" русскоязычных граждан Украины до смерти – Гармаш

  19   0 27.09.2021, 20:00 | Новости, Общество
Ситуация с COVID в Донецке вышла из-под контроля. Москва еще раз подтвердила, что "любит" русскоязычных граждан Украины до смерти – Гармаш

"Несмотря на "уникальность" российской вакцины и ее пропагандистский эффект, "Спутник-лайт" не помог. Ситуация с COVID в Донецке вышла из-под контроля", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Сергей Гармаш, информирует UAINFO.org.  

"Из стационаров выписывают пациентов, отделения переоборудуют под ковидных больных. Ощущается проблема с кислородом. Жесткий дефицит машин "скорой помощи". Медикаменты в аптеках есть, но дорого. Мои знакомые - не самые бедные люди, но: " у наших детей уже 10 дней температура скачет под 40. Сбить сложно. Рентген не показал пневмонию. Тесты мы не стали делать - дорого. В семье уже 5 человек с подтвержденной короной, поэтому мы думаем, что у нас скорее всего тоже она"...

На рынках закрывают целые секции - много подтвержденных случаев короновируса у продавцов.

Только с минувшей пятницы школьников Донецка отправили на каникулы.

Кроме сезонного, такой резкий всплеск "короны" обусловлен еще и "внутрироссийским", политическим фактором. Это, в первую очередь, - массовые агитационные мероприятия "Единой России" в ходе предвыборной кампании в Госдуму в ОРДЛО. Естественно, без каких-либо эпидемических ограничений. Второе - сам процесс выборов: и вывоз почти 50 тысяч людей в душных автобусах на избирательные участки в Россию, и голосования в так называемых инфоцентрах непосредственно на территории ОРДЛО . И третий фактор - возвращение из Крыма и российских курортов заробитчан с Донбасса.

Главари "республик" издали "указы" об усилении "режима повышенной готовности", но, как говорится, поздно пить Боржоми, когда почки уже отказали. Интересы путинской банды оказались выше безопасности людей.

Как видим, Москва еще раз подтвердила, что "любит" русскоязычных граждан Украины до смерти. В прямом смысле...", - завершает журналист. 

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