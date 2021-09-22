"Лягут в основу уголовных дел". Корбан рассказал о схемах ухода от уплаты налогов сети "Цитрус"

Фото: Геннадий Корбан (facebook.com/nabrok.military)

Бизнесмен Геннадий Корбан обнародовал факты, которые, по его словам, могут лечь в основу уголовных дел и судебных исков в отношении сети магазинов электроники "Цитрус", совладельцем которой он стал в марте 2021 года.

Об этом сообщает UAINFO.org со ссылкой на публикацию Геннадия Корбана в Facebook.

"К сожалению, инспектора налоговой так и не воспользовалась предоставленными мною фактами об уходе от налогообложения и массой уголовных преступлений, совершенных руководителем компании Григорием Топалом. Поэтому я решил опубликовать некоторые факты, которые лягут в основу уголовных дел и судебных исков", - заявил бизнесмен.

Первое и главное - через ФОПы, связанные с женой, г-н Топал выводит ежемесячно около 200 000 $, обескровливая компанию, очевидно, опасаясь последствий проверок, что ставит под угрозу интересы кредиторов/банков/поставщиков;

Второе. Группа компаний на текущий момент представляет собой токсичный конгломерат юридических лиц, существующий на грани правового поля - непрозрачная структура собственности:

оптовые и компании включены в холдинг на 19,5% в связи с наличием проблемы рыночных/трансферных цен;

ряд компаний находятся за рамками контура в связи с проведением схемных операций с векселями, факторингу, переуступками;

значительная часть операций проводится через многочисленные СПД с целью избежать налогообложения;

хроническая убыточность компании (прогноз - 70-80 мио за 9 мес.);

глобальный уход от уплаты налогов и обязательных платежей: занижение стоимости при импорте; практически полная оптимизация налога на прибыль и НДС (за счет налогового кредита, сформированного в т.ч. за счет схемных операций);

существенная часть расчетов с поставщиками и оптовыми покупателями через "черную кассу";

при занижении при импорте расчеты с поставщиками осуществляются повсеместно через платежных посредников;

более 90% зп выплачивается неофициально;

наличие «черных касс» во всех магазинах и центральном офисе;

формирование "черных касс"за счет механизма возвратов;

работа трейд-ин и сервисных центров практически на 100% через "черную кассу";

спорное использование торговых марок (наличие судебных процессов);

группа компаний управляется фондом, руководство которого замешано в уголовных делах (уклонение от налогообложение и др.), и в т.ч. по ряду лиц есть отказ в обслуживании банками по причинам нарушение требований финансового мониторинга;

наличие значительного количества судебных процессов и уголовных дел.

В этой связи хочу дать несколько дельных рекомендаций налоговым инспекторам.

1. Необходимо продлить проверку ТОВ "Цетехно" минимум на 20 дней.

2. Обратить внимание на занижение по импорту (в 4-6 раз). Занижение осуществляется через компанию импортера "Смарт гаджет". Платежи поставщикам-экспортерам осуществляются через платежных посредников-нерезидентов по заниженной стоимости.

Например, самокат, который продается в рознице за 300 дол., закупается с оптовой компании по себестоимости 200 дол., 200 дол. - это реальная стоимость импорта. При этом официально такой самокат завозится по стоимости мин. в 6 раз меньше (т.е. 30 дол.), с которой платятся пошлины и налоги. Остальные платежи идут как правило на Китай и др. страны через платежных посредников, на которые для расчетов передаются наличные деньги в дол. США.

В ближайшее время планируется ликвидация импортера и запуск нового.

3. Фиктивные возвраты ООО "Цетехно". Для получение «черного нала» и ухода от налогообложения используются фиктивные возвраты. Об этом свидетельствует ежемесячный рост возвратов: с 2-3 млн. в прошлом году - до 30-40 млн. в текущем году. На период налоговой проверки такие возвраты прекратили.

Обратите внимание:

В отсутствие клиента и без его ведома делается возврат товара по РРО, а наличные передаются во «черную» кассу. Необходимо более тщательно проверить все возвраты за январь-май, вкл. IMEI товара, выборочно прозвонить клиентов (они подтвердят то, что товар не возвращали).

Акцентирую: списан со складских остатков, хотя якобы возвращен клиентом. За счет этой схемы формируется "черная касса", создается фиктивный налоговый кредит (при закупке товара), но не уплачивается НДС при реализации товара.

4. Уклонение по уплате налогов при выплате з/п. Большинство сотрудников до июня с прошлого года находились в фиктивных отпусках за свой счет и получали з/п только «черным налом» без уплаты налогов. Основная часть з/п выплачивается неофициально. Это могут подтвердить все уволенные сотрудники.

5. Торговля техникой б/у и восстановленной техникой. Данная техника не учитывается на балансе.

При выкупе б/у техники (трейд-ин) у физлиц не выплачивается НДФЛ и операция не отображается на балансе «Цетехно» и не проводится по кассе. Клиенту предоставляются фиктивные документы.

При реализации б/у техники она реализуется через "черную кассу" без уплаты налогов.

6. По сервисно-ремонтным центрам (10 центров) все расчеты с поставщиками и покупателями проводятся в основном наличными через "черную кассу".

7. Расчеты с поставщиками и покупателями по оптовым закупкам (около 30% опта) осуществляются «черным налом» без уплаты каких-либо налогов.

8. Наличие «черной кассы» в каждом магазине (продажа до 30% товаров и услуг). Любопытен, что списаний со склада товара намного больше чем осуществляется официальных продаж. Остальное продается за «черный нал».

9. Часть сформированного налогового кредита - около 140 млн. является фиктивным. Сформирован за счет фиктивных возвратов и прочих сомнительных операций.

10. Использование нелицензионного ПО в центральном офисе и магазинах.

"В эпоху всемирной легализации доходов и рассекречивания капиталов такие факты обрекут компанию на гибель, что на этом этапе, ещё можно предотвратить. Очень странно, что очевидные вещи правоохранителям были подолгу неочевидны. Видать крыша у Топала пока неплохая, но это ненадолго, скоро потечёт", - резюмировал Корбан.