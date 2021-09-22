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В Україні вперше провели трансплантацію серця 13-річній дитині (фото)

  4   0 22.09.2021, 19:04 | Новости, Общество
В Україні вперше провели трансплантацію серця 13-річній дитині (фото)

Фото - Oleg Samchuk 

У львівській клінічній лікарні вперше в Україні хірурги успішно провели дві складні операції - з трансплантації серця 13-річній дитині і трансплантації легенів.

Про це повідомляє директор Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги Олег Самчук у Facebook, інформує UAINFO.org.

Серце пересадили хлопцеві із села Зарудці на Волині.

Хлопчик хворів з липня 2021 року і останні місяці перебував у реанімації Волинського ОДТМО. Потім два тижні він провів у лікарні швидкої допомоги Львова. За словами директора клініки, стан хлопця був критичним - рахунок йшов на дні.

"Орган йому пересаджував Борис Тодуров з Гавриїлом Ковтуном і лікарем дитини Віталієм Петровим", - повідомляє Самчук.

Фото - Oleg Samchuk 

У цей же день здійснили операцію 56-річному львів'янину, який понад десять років мав хронічне захворювання легенів. За словами медиків, він не виходив з квартири і не міг обходитися без кисню. Без нових легень він не зміг би прожити і кілька місяців.  Його донором став 54-річний чоловік, який помер у результаті інсульту. Згоду на донорство дала його дружина. 

Трансплантацію легень провели кардіохірурги Ігор Гуменний, Роман Домашич і Юрій Король за допомогою польських лікарів Пьотра Пасека, Мацека Урлика і Томаша Стонцеля, які приїхали зі Сілезької клініки міста Забже.

Фото - Oleg Samchuk  

Фото - Oleg Samchuk 

"За один день ми у Львові виконали дві унікальні для нашої країни операції. Ми довго готувалися, щоб втілити це в життя. І, без перебільшення, на ці події вся Україна чекала багато років", - написав Самчук.

Фото - Oleg Samchuk 

За словами медика, ці операції стали величезним кроком у сторону трансплантаційної незалежності. Тепер українські громадяни не зобов'язані їхати на дороге лікування за кордон, оскільки такі операції доступні в Україні.

"Тепер потрібно зробити так, щоб цих операцій були сотні на рік, і кожен українець, який потребує донорський орган, його отримав", - підсумував директор.

Фото - Oleg Samchuk  

Фото - Oleg Samchuk 

UAINFO

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