Зима еще не наступила, но Европа уже боится замерзнуть – The Financial Times

Цены на газ в Британии и континентальной Европе достигли рекордной отметки из-за недопоставок перед приходом зимы. Это наносит серьезный ущерб промышленности и вызывает опасения по поводу возможного дефицита в зимний сезон.

Во вторник дневные цены в Великобритании поднялись на семь процентов. Сейчас они почти в три раза выше, чем в начале года. Только в начале августа они выросли на 70%. А поскольку газ очень важен для выработки электроэнергии, цены на электричество тоже рекордно выросли.

Об этом говорится в статье британского издания The Financial Times, информирует UAINFO.

Но что вызвало этот газовый дефицит задолго до наступления зимнего отопительного сезона, когда спрос вырастет по-настоящему? И как это повлияет на людей?

В чем причина опасений относительно поставок?

Страх перед дефицитом поставок возник долгими холодными зимами, когда запасы природного газа начали иссякать. Обычно их пополняют летом, когда спрос на отопление падает.

Но в 2021 году хранилища заполняются медленнее, чем хотелось бы трейдерам. Вопрос о том, что Россия поставляет в Европу меньше газа, активно обсуждается в отрасли. Причин тому несколько. Во-первых, России надо восстановить собственные запасы. Во-вторых, есть подозрения, что она пытается оказать давление на европейские страны, в том числе, на Германию, чтобы та поскорее утвердила вызывающий массу споров трубопровод «Северный поток — 2».

Европа в последние годы также отказывается от электростанций, работающих на угле, что лишает ее возможности переходить с одного топлива на другое в условиях повышения цен. Рекордно высокие цены на углеродные выбросы делают такой переход менее привлекательным, поскольку при сжигании угля образуется больше углекислого газа.

Британия и некоторые страны на европейском континенте все чаще используют ветровую энергию для выработки электроэнергии, но в последние недели стоит такая погода, что вклад ветровой энергетики в общую копилку генерации существенно снизился. В этих условиях приходится пользоваться главным образом газом, а это увеличивает спрос на него.

Кто платит по счетам?

Скоро расплачиваться придется всем. Но увеличение цифр в счетах за электричество и газ не так заметно потребителю, как рост цен на заправках при увеличении нефтяных цен.

Крупные промышленные потребители сразу ощущают на себе рост цен на электроэнергию, однако многие предвидят рост потребления и цен, и принимают необходимые меры.

Многие домовладения на начальном этапе защищены, потому что цены на электричество фиксированные, особенно в Британии. Но регулятор Ofgem (Управление рынков газа и электроэнергии) в августе уже поднял так называемый ценовой потолок на 12 с лишним процентов, объяснив это ростом оптовых цен. Дело в том, что оптовые цены составляют 40% среднего счета за коммунальные услуги.

Если цены на газ в Британии зимой будут неизменными или вырастут, у регулятора не останется выбора, и ему придется снова поднимать ценовой потолок.

В Испании, где ставки не фиксированные, а гибкие, население защищено хуже. На этой неделе правительство объявило о своих планах забрать у энергетических компаний «сверхприбыли» примерно на три миллиарда евро. Мадрид сказал, что к концу года сократит налоги на продажу электричества на 1,4 миллиарда евро, а вырученные деньги использует для уменьшения расходов населения.

Насколько это опасно для Британии?

Соединенное Королевство защищено меньше, чем любая другая европейская страна. Британия в последнее десятилетие существенно сократила выбросы, заслужив множество похвал. Добиться этого удалось за счет увеличения мощностей энергетики на возобновляемых источниках и замены угля на природный газ.

Британия также очень эффективно использует систему выверенных по времени газовых поставок. Она добывает больше углеводородов, чем страны ЕС, но емкость хранилищ у нее гораздо меньше.

Британское правительство заявляет, что у страны разнообразные источники. Вместе с тем власти признают, что из-за этого импорт, особенно сжиженного природного газа (СПГ), должен конкурировать на мировом рынке.

Спрос на СПГ растет в Азии, благодаря чему он становится более конкурентоспособным. Трубопроводные поставки из Норвегии в Британию и другие европейские страны считаются надежными, однако Британия все больше зависит от экспорта из европейского трубопровода, который начинается в России.

Многие встревожены, считая, что Европа после Брексита может взбрыкнуть и отдать предпочтение созданию собственных запасов в ущерб британским потребностям. Найалл Тримбл (Niall Trimble) из консалтинговой фирмы «Энерджи Контракт» (Energy Contract) сказал: «Вполне можно себе представить, что очень холодной зимой могут возникнуть проблемы».

Продолжится ли рост цен?

Вовсе не обязательно. Есть много факторов, которые могут этому помешать.

Самый важный фактор — это погода. Мягкие зимы в Северном полушарии способны существенно успокоить рынок. Если активнее заработает ветровая энергетика, снизится объем газа, направляемого на выработку электроэнергии.

Трейдеры также внимательно следят за процессом утверждения российского трубопровода «Северный поток — 2». Кое-кто задается вопросом, сколько дополнительного газа будет поставлено в Европу в этом году. Но есть опасения, что в случае задержки с пуском линии ситуация ухудшится.

Принадлежащий государству эксклюзивный трубопроводный экспортер газа «Газпром» выполняет все долгосрочные контракты. Однако он не осуществляет дополнительные поставки через Украину, которую «Северный поток — 2» обходит стороной.

Компания S & P Global Platts Analytics нашла способ снизить дефицит на газовом рынке. На производстве или на электростанции надо перейти с газа на нефть или на другое жидкое углеводородное топливо, если такое возможно. Но это негативно отразится на окружающей среде.

Переход с газа на нефть осуществляется в Азии, но компания заявляет, что сейчас это «также заметно в Европе».

Долговременные риски

Несколько лет назад газ считали переходным топливом от ископаемых углеводородов к возобновляемым источникам. Но активисты и инвесторы все чаще подвергают эту точку зрения критике.

Отраслевые специалисты говорят, что движение осуществляется не в том направлении. Ограничение новых поставок мешает сократить выбросы за счет отказа от угля, который при сжигании образует в два раза больше СО2. Однако обозреватели отмечают, что даже в Британии совершенно недостаточно мощностей на возобновляемых источниках, чтобы исключить газ из энергетического баланса.

Бывший управленец из компании Royal Dutch Shell Энди Кариц (Andy Karitz), ныне работающий исполнительным директором Международного газового союза, сказал: «В итоге если газа будет недостаточно, чтобы заменить им уголь, климатическая кривая замедлится. Если такая тенденция сохранится, мы ощутим последствия. Это будет либо нехватка доступной энергии, либо необеспеченность энергоресурсами».