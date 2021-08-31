В ГНС объяснили, что, как и когда декларировать по налоговой амнистии

Государственная налоговая служба подготовила инструкцию о том, как принять участие в налоговой амнистии, которая начинается в Украине 1 сентября.

Об этом передает «НВ», информирует UAINFO.org.

Единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет проводится в Украине впервые. Пакет законопроектов президента Владимира Зеленского о спецдекларировании парламент принял 15 июня.

Амнистия продлится один год — с 1 сентября этого года до 1 сентября в 2022-года.

Задекларировать предлагается активы на территории Украины и за ее пределами, если они были получены за счет доходов, подлежащих в момент их получения налогообложению в Украине и с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы и/или которые не были задекларированы в нарушение налогового и валютного законодательства в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года.

Если физлицо уплатит все сборы, его освободят от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства.

Подавать декларации можно с 1 сентября через Электронный кабинет плательщика. Форму декларации можно посмотреть по этой ссылке, а примеры ее заполнения — здесь (при уплате сбора единым платежом) и здесь (при уплате с рассрочкой тремя платежами).

Министр финансов Сергей Марченко в недавнем интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что после налоговой амнистии власти будут использовать «непрямые методы определения доходов».

«Если не задекларировал, дальше могут быть вопросы: где именно ты получил те или иные состояния. Поэтому это не „или-или“. Сначала мотивация декларировать, а дальше, если ты не можешь объяснить происхождение своего имущества, это уже другая история о других способах налогообложения», — объяснил он.