Історична перемога: Світоліна пробилася до півфіналу тенісного турніру Олімпіади

Еліна Світоліна / фото REUTERS

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла в півфінал тенісного турніру на Олімпіаді в Токіо.

У матчі 1/4 фіналу Світоліна, яка посіяна під четвертим номером, перемогла суперницю з Італії Камілу Джорджі (№61 в рейтингу WTA), інформує УНІАН.

Матч завершився за підсумками двох сетів - 6:4, 6:4.

"Незважаючи на деякі свої помилки, я все ж досить впевнено грала сьогодні. Це принесло результат", - зазначила Світоліна після матчу.

За вихід у фінал Світоліна зіграє проти чешки маркети Вондроушової (№ 42 WTA), яка пройшла в півфінал після першого сету матчу з Паулою Бадосою - іспанці стало погано через спеку.

Людмила і Надія Кіченок в парному розряді не змогли пробитися до півфіналу. В 1/4 фіналу вони поступилися представницям ОКР Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній - 2:6, 1:6

Еліна Світоліна: історичний вихід у півфінал

Еліна Світоліна стала першою українкою, яка вийшла до півфіналу Олімпіади в одиночному розряді. Ніколи раніше представники України ні в жіночому, ні в чоловічому тенісі не грали в півфіналі в одиночному розряді.

Попередній рекорд належав також Світоліній - на Іграх в Ріо в 2016 році вона дійшла до чвертьфіналу.

У парному розряді сестри Бондаренко грали в півфіналі Пекіна-2008, поступившись сестрам Вільямc.

"Вечірні Вісті"