Появление новых штаммов коронавируса губит мировую экономику, - Минфин США

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США обеспокоены влиянием новых штаммов коронавируса на мировую экономику. В частности, коронавирус может погубить экономику стран.

Об этом сообщает AFP.

"Мы очень обеспокоены вариантом "Дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и угрожать выздоровлению. Мы являемся связанной глобальной экономикой, и то, что происходит в любой части мира, влияет на все остальные страны", - заявила глава американского Минфина.

В свою очередь министры финансов "Большой двадцатки" в своем заключительном заявлении предупредили, что новые штаммы стали риском ухудшения экономического восстановления и вакцинации населения.

"Мы осознаем важность совместной работы для ускорения процесса вакцинации и стремимся к вакцинации 70% населения мира в следующем году", - сказала Йеллен.

Эксперты предупредили, что мир должен инвестировать не менее 75 млрд долларов в течение следующих пяти лет для подготовки и предотвращения следующей пандемии.

"Хотя мы сосредоточены на среднесрочной и долгосрочной перспективе... мы, безусловно, понимаем, что нам также нужно сделать больше в ближайшей перспективе. Безусловно, варианты представляют угрозу для всего земного шара", - добавила глава американского Минфина.